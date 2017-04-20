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بعد تعرض مواطن للضرب من مسئولين.. محافظ الدقهلية يُحيل المتورطين للشئون القانونية

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مصراوي Masrawy

بعد تعرض مواطن للضرب من مسئولين.. محافظ الدقهلية يُحيل المتورطين للشئون القانونية لقاء المحافظ بالمواطن هشام مجدي حسن

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، إحالة جميع المتورطين في واقعة التعدي على مواطن بالضرب من قِبل بعض العاملين بالوحدة المحلية لمركز المنصورة، للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وإحالة أوراق التحقيق للنيابة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية نحو مجازاتهم إداريًا.

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بالمواطن هشام مجدي حسن، إثر تداول مقطع على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرضه للضرب من قِبل مسئولين بالوحدة المحلية لمركز المنصورة، إثر وضعه لوحات إعلانية بإحدى قطع الأراضي غير المدرجة في النقاط المحددة من قِبل مجلس المدينة.

وقال المحافظ أثناء اللقاء: "إن هيبة وكرامة المواطن من هيبة الدولة، ولا يمكن يُعتدى على شخص حتى وإن كان متجاوزًا، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق على الجميع وسيحاسب كل مَن تورط بالتعدي على المواطن".

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مصراوي Masrawy

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