بالفيديو| حازم إمام لمرتضى منصور: «لو عندك حاجة طلعها»

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علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اتهامات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لبعض أعضاء الجبلاية بالدخول في مراهنات على مباريات الدوري المصري.

وتابع « إمام»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه عبر إذاعة راديو هيتس، قائلًا «اللي عنده أى حاجة يطلعها»، موضحًا أن التعاقد مع أي شركة في مجال المراهنات، يجب أن يتم بتوقيع جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو النادي.

واستكمل: «ماعرفش ده حصل إمتى، ومين اللي مضى العقد، هو فيه حد يقدر يشتغل المجال ده في مصر».

وصرح مرتضى منصور،أمس الأربعاء، إنه يملك مستندات تفضح اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن مجلس الجبلاية متورط في مراهنات تتعلق بمباريات في بطولة الدوري المصري.

وتابع «مرتضى» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الـ 10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أن مسئولي اتحاد الكرة يدخلون مراهنات تابعة لشركة إيطالية، وأن آخر هذه المراهنات كانت تخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.