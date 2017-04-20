أخبار عاجلة

العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالفيديو| حازم إمام لمرتضى منصور: «لو عندك حاجة طلعها»

Google+ Print
بالفيديو| حازم إمام لمرتضى منصور: «لو عندك حاجة طلعها» بالفيديو| حازم إمام لمرتضى منصور: «لو عندك حاجة طلعها»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اتهامات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لبعض أعضاء الجبلاية بالدخول في مراهنات على مباريات الدوري المصري.

وتابع « إمام»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ساعة » الذي يقدمه عبر إذاعة راديو هيتس، قائلًا «اللي عنده أى حاجة يطلعها»، موضحًا أن التعاقد مع أي شركة في مجال المراهنات، يجب أن يتم بتوقيع جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو النادي.

واستكمل: «ماعرفش ده حصل إمتى، ومين اللي مضى العقد، هو فيه حد يقدر يشتغل المجال ده في ». 

وصرح مرتضى منصور،أمس الأربعاء، إنه يملك مستندات تفضح اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن مجلس الجبلاية متورط في مراهنات تتعلق بمباريات في بطولة الدوري المصري. 

وتابع «مرتضى» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الـ 10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أن مسئولي اتحاد الكرة يدخلون مراهنات تابعة لشركة إيطالية، وأن آخر هذه المراهنات كانت تخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

العين الثالثة: ك. خالد عيد المدير الفني لنادي طنطا يوضح كيفية التغلب على النادي المصري

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"