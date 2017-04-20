صلاح ودجيكو أفضل ثنائي هجومي لروما منذ 82 عامًا

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ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن الثنائي محمد صلاح وإيدين دجيكو، لاعبا فريق روما الإيطالي، هما أفضل ثنائي هجومي لفريق العاصمة، بعد الثنائي سكوبيلي وجياتا موسم 1934/1935.

واستطاع دجيكو أن يسجل 25 هدفًا حتى الآن في بطولة الدوري الإيطالي يتصدر بهم قائمة هدافي المسابقة بالتساوي مع بيلوتي مهاجم تورينو، بينما أحرز محمد صلاح 11 هدفًا، بإجمالي 36 هدفًا للثنائي، وهو رقم لم يحققه أي ثنائي هجومي منذ 36 عامًا.

ويحتل روما المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 72 نقطة خلف يوفنتوس متصدر البطولة برصيد 80 نقطة.

ويستعد روما لمواجهة بيسكارا يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي.