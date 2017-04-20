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أسرة حسب الله الكفراوي تنفي نبأ وفاته.. وتؤكد: "صحته بخير"

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أسرة حسب الله الكفراوي تنفي نبأ وفاته.. وتؤكد: "صحته بخير" أسرة حسب الله الكفراوي تنفي نبأ وفاته.. وتؤكد: "صحته بخير"

مصراوي Masrawy

حسب الله الكفراوي

دمياط – محمد إبراهيم:

نفت أسرة المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، اليوم الخميس، الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى إخبارية عن وفاته.

وفي تعليقه على الشائعة قال عبد العزيز حسب الله نجل "الكفراوي"، في مكالمة هاتفية لـ"مصراوي"، "والدي بخير وصحته الحمد لله وبشكر كل الناس اللي بتطمن عليه وبتسأل".

وينتمي حسب الله الكفراوي إلى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وجرى تعيينه في فترة سابق محافظًا للإقليم عام 1976، كما شغل منصب وزير الإسكان لمدة 16 عامًا، من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.

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مصراوي Masrawy

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