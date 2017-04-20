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بالصور.. بدء فعاليات البرنامج الإذاعي "جامعة بورسعيد على الهواء"

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مصراوي Masrawy

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (8)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (8)

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (7)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (7)

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواءبدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (6)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (6)

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (4)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (4)

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (3)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (3)

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (2)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (2)

بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (5)بدء فعاليات البرنامج الإذاعي جامعة بورسعيد على الهواء (5)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

بدأت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، أولى فعاليات دوري المعلومات الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع إذاعة القناة.

وقال "شاهين": "إن دوري المعلومات يأتي ضمن خطة الجامعة لاكتشاف وتنمية قدرات الطلاب خاصة الجانب الثقافي، وأن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها لإنجاح المسابقة، موضحًا أن المسابقة ستتم على مدار 30 حلقة ضمن برنامج "جامعة بورسعيد على الهواء" الذي سيذاع على إذاعة القناة خلال شهر رمضان المبارك المقبل".

ووجه رئيس الجامعة الشكر لإذاعة القناة برئاسة الإعلامي جمال مسعود، والشكر أيضًا إلى الإعلامي محمد سعد، وجميع العاملين بإذاعة القناة على جهودهم المبذولة لإنجاح دوري المعلومات، ومساندتهم للفكرة منذ اللحظة الأولى لعرضها عليهم، مبديًا سعادته بما ظهر عليه أبناؤه الطلاب من مستوى ثقافي عال وروح تنافسية أكثر من رائعة، بجانب حرصهم الشديد على المشاركة والتسابق على تسجيل أسمائهم، ومشيدًا بالدرور البارز لموظفي الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة لتنظيم المسابقة.

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