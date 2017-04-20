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محافظ الدقهلية: العناية والدعم النفسي للأطفال والمراهقين مسئولية الجميع

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مصراوي Masrawy

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (1)الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (1)

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (2)الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (2)

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (4)الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (4)

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (3)الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين (3)

الدقهلية - رامي القناوي:

قال الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية: "إن المجتمع أصبح يعاني الكثير من الأزمات الاجتماعية والسلوكية غير العادية، والتي تبدأ مع الإنسان من مرحلة الطفولة والمراهقة، ما أصبح الوضع الحالي يحتاج إلى تضافر الجهود، بداية من الأسرة والمدرسة".

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لوحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بقسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، والمنعقد بفندق الجامعة.

وأكد المحافظ على أهمية أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة، وأن تكون توصياته قابلة للتطبيق، بتعاون وتضافر كافة الجهود المجتمعية، من أجل صحة نفسية أفضل للأطفال والمراهقين، باعتبارهم نواة المستقبل.

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