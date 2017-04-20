محافظ الدقهلية: بيع السلع الحرة خارج مقررات التموين بأسعار أقل من الأسواق

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددًا من المجمعات الاستهلاكية بمدينة السنبلاوين، خلال جولة مفاجئة له للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على مشكلاتهم.

وزار المحافظ المعروضات من السلع للبيع للجمهور، وتأكد من تاريخ الإنتاج والأسعار، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة، مشددًا على أن تكون أسعار السلع الحرة خارج المقررات التموينية، أقل من المحلات العادية، لجذب جمهور المشترين من المواطنين.

ووجه الشعراوي، لأهمية عرض السلع بشكل مميز مع الاهتمام بنظافة مقرات الجمعيات الاستهلاكية، وإزالة الأتربة باستمرار من على السلع، والتخلص من الكراتين الفارغة ومخلفات القمامة في الأماكن المخصصة لها.



رافق المحافظ خلال الجولة، وكيل وزارة التموين والعميد باهي زقزوق، مدير مباحث التموين، والمحاسب محمود أبو طالب، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.