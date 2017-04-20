التضامن: إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأحد المقبل

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قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الحالي، يوم الأحد المقبل، في مقر الوزارة، حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون كافة محافظات الجمهورية من خلال قرعة إلكترونية علنية، وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة.

وأكدت والي، في بيان، أنه تم توزيع التأشيرات على كافة المحافظات؛ وفقًا لنسبة تعداد السكان، ويتم الاختيار داخل كل محافظة وفقاً لعدد الطلبات المسجلة بكل إدارة اجتماعية، وقد بلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية 40 ألف مواطن، سجل منهم على برنامج القرعة 34.600 مواطن، حيث تستبعد بوابة الحج طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية لهذا العام، وكذلك استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية.