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وزير السياحة: حل مشكلة المعتمرين خلال ساعات

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وزير السياحة: حل مشكلة المعتمرين خلال ساعات وزير السياحة: حل مشكلة المعتمرين خلال ساعات

التحرير

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قال وزير السياحة يحيى راشد، إنه شكل لجنة أزمات بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، لحل أزمة المعتمرين التي نتجت عن تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية المتجهة إلى جدة والمدينة، وأدت إلى تكدس المعتمرين المسافرين من القاهرة، والعائدين من مطار جدة.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه أجرى اتصالًا بالأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العليا للسياحة بالمملكة، والذي بدوره أجرى الاتصالات اللازمة مع المسئولين في "الخطوط السعودية"، حيث سيصل رئيس مجلس إدارتها إلى القاهرة خلال ساعات لحل هذه المشكلة قبل انتهاء اليوم.

وأشار إلى نقل جميع المسافرين المتواجدين بالفنادق إلى مطار القاهرة الدولي صالة 1، حيث تم إعلان مغادرة 10 رحلات من القاهرة إلى جدة خلال الساعات المقبلة في إطار استعادة حركة طيران الخطوط السعودية لحالتها الطبيعية.

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التحرير

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