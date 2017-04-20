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الخطوط السعودية تدفع بـ9 طائرات إضافية لنقل المعتمرين العالقين

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الخطوط السعودية تدفع بـ9 طائرات إضافية لنقل المعتمرين العالقين الخطوط السعودية تدفع بـ9 طائرات إضافية لنقل المعتمرين العالقين

التحرير

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قال مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إن الخطوط ، أرسلت إلى مطار القاهرة عدد 9 طائرات إضافية تابعة للخطوط السعودية منذ منتصف الليل إلى الآن، تم إقلاع 4 طائرات وجار تجهيز 5 طائرات للإقلاع بالمعتمرين العالقين بالمطار خلال ساعات لإنهاء الأزمة.

وأوضح رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أن فريق إدارة الأزمات الخاص بشركة الميناء يدير أزمة المعتمرين العالقين المسافرين على الخطوط الجوية السعودية من غرفة إدارة الأزمات الخاصة بمبنى الشركة وبمشاركة جميع الجهات السيادية والأمنية.

وقد أسفرت اتصالات وزير الطيران المدنى مع وزير النقل السعودى من إحداث تقدم كبير، حيث وصل إلى القاهرة رئيس سلطة الطيران المدنى السعودى، ويصل الليلة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السعودية للإشراف على سفر رحلات الركاب العالقين بالمطار.

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التحرير

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