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الشرقاوي: «القابضة للصناعة المعدنية» تحقق أرباحًا لأول مرة منذ 2009

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الشرقاوي: «القابضة للصناعة المعدنية» تحقق أرباحًا لأول مرة منذ 2009 الشرقاوي: «القابضة للصناعة المعدنية» تحقق أرباحًا لأول مرة منذ 2009

التحرير

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قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، اليوم الخميس، إنه سيتم طرح مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب الأسبوع المقبل.

وأشار الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الآفاق المستقبلية باتحاد عمال ، إلى إعداد الدراسة اللازمة لتطوير الشركة، بعد موجة ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، منوهًا بأن الشركة القابضة للصناعات المعدنية لأول مرة منذ 2009، تحقق أرباحًا بعد نحو مليار جنيه خسائر العام الماضي.

وأوضح الشرقاوي أنه سيتم الإعلان عن المناقصة بإحدى الجرائد القومية الأسبوع المقبل ، منوها إلى أن الوزارة رفضت عرض تطوير ب٨٠٠ مليون يورو.

 

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التحرير

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