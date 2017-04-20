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فيديو| بكري عن أزمة «الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية»: «شيء مخجل»

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فيديو| بكري عن أزمة «الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية»: «شيء مخجل» فيديو| بكري عن أزمة «الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية»: «شيء مخجل»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، اليوم الخميس، إنه ما زالت حرب المصالح في الإعلام مستمرة، للأسبوع الثاني على التوالي، واصفًا المشهد بأنه يدعو إلى الخجل.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الجميع انتظر تشكيل الهيئات الوطنية لتُعيد ما طال انتظاره، ولتُجري التغييرات التي ننتظرها، ولكن للأسف تحولنا إلى صراع يُجسد مشكلة حقيقية».

تابع: «رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أوضح أن مقر المجلس في وزارة الإعلام، فيما قال الإخوة في الهيئة الوطنية إن مبنى الإعلام هم الأحق به، وبدأ الطرفان تغيير الكالونات».

استكمل: «المشهد مخجل ويُثير الاستياء، والجماعة الصحفية لا تقبل هذا، ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل».

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التحرير

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