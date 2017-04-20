إعلان نتائج مزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية منتصف مايو

التحرير

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قال الجيولوجي عمر طعمية، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة انتهت اليوم الخميس، من تلقي طلبات شركات التعدين العالمية الراغبة في التقدم للمشاركة في المزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2017 للبحث والتنقيب عن الذهب، في 5 مناطق بالصحراء الشرقية.

وأكد رئيس الهيئة، في تصريحات لـ«التحرير»، إنه من المرتقب أن تبدأ اللجان المشكلة من الهيئة وهيئة البترول في دراسة وفحص العروض، تمهيدا لإعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الشركات الفائزة في مؤتمر صحفي كبير منتصف مايو المقبل.

ورفض رئيس الهيئة الإفصاح عن عدد الشركات المتقدمة للحفاظ على السرية التامة، مستبعدًا ما تم تداوله عن تقدم 14 شركة المزايدة.