تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في "التلاعب بالبورصة" لـ25 مايو

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المسستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 25 مايو المقبل؛ لاستكمال مرافعة المتهم الثالث.

وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة، خلال مرافعته، إن يد العبث والتزوير امتدت إلى القضية، واستشهد بإرسال النيابة كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، طلبت الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية وفق للقيود المالية التي يحددها القانون 95.

وقدم المحامي صورتين من مذكرتين مختلفتين للفحص، إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار، لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته للفحص، والثانية تحمل توقيع اثنين فقط هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين، دون "النشار"، وتنتهي المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار، ثم ثبت أن تلك المذكرة التي توصي بالإحالة ليست هي المذكرة الأصلية، وإنما يشوبها تزوير معنوي.