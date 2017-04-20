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بالفيديو.. أول تعليق لياسر إبراهيم بعد سلامته من «الصليبي»

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بالفيديو.. أول تعليق لياسر إبراهيم بعد سلامته من «الصليبي» بالفيديو.. أول تعليق لياسر إبراهيم بعد سلامته من «الصليبي»

التحرير

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قال ياسر إبراهيم، مدافع نادي سموحة، أن الأشعة التي أجراها أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي للركبة، مشيرًا إلى أنه سيحتاج من 3 لـ 4 أسابيع للعودة من التدريبات. 

وأضاف «إبراهيم» خلال تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، أن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق، يجتهد ويقدم أقصى مالديه لتطوير المستوى الفني، مشيدًا بالروح التي يؤدي بها اللاعبون في جميع المباريات. 

وتعرض مدافع الفريق السكندري، للإصابة خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بين الفريقين، أمس الأربعاء، على استاد «الإسماعيلية» ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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