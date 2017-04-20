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إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (1)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (1)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (2)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (2)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (4)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (4)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (3)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (3)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (5)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (5)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (6)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (6)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (7)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (7)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (8)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (8)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (9)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (9)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (10)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (10)

إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (11)إصابة 6 أشخاص إثر اندلاع حريق بشقة في الجمالية (11)

كتب - فتحي عمر ومحمد شعبان:

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، في إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة الجمالية.

تلقى مسؤول غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة من عقار سكني بشارع المعز، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

وتبين أن الحريق ناتج عن اشتعال النيران بأسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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