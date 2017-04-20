بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي

كتبت- مادي غيث:

تصوير- علاء القصاص:

نظمت مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، المؤتمر الطبي الأول لمجلة نصف الدنيا، حول صحة المرأة المصرية تحت عنوان "هي أصل الحياة"، انطلاقا من الدور المجتمعي والتوعوى للمؤسسة.

عقد المؤتمر تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية.

وقالت أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، "إن عقد مؤسسة الأهرام مؤتمر عن صحة المرة شرف كبير، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2017 هوع ام المرأة، مضيفةً: "الدكتور أحمد عكاشة صاحب شعار هي أصل الحياة، بعدما أوضح أن الجنين عندما يتكون يكون أنثي وبفضل مادة الأنتروجين التي يتعرض لها يتحول إلي ذكر".

من جانبه، قال هشام لطفي، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن المؤسسة لها دور تنموي ونوعي واهتمام بقضايا الصحة منذ أمد بعيد، موضحًا أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ٢٠١٧ عام المرأة كان مناسبة ليخرج المؤتمر إلى النور.

ولفت لطفي إلى عقد مؤتمر طبي سنوي بالأهرام.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن المؤتمر يتناسب مع إعلان الرئيس السيسي، أن 2017 "عام المرأة"، موضحًا أن 2017 هو عام "صحة المرأة"، بعد أن أقرت جامعة الدول العربية ذلك في مارس الماضي، منوها إلى أن المرأة هي الأم والزوجة والإبن.

الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية، قال إن مشاركته في المؤتمر جاءت من منطلق إيمانه بضرورة الاهتمام بصحة المرأة التي هي أصل الحياة، لافتًا إلى أهمية مشاركة تخصصات طبية مختلفة من الأطباء والأساتذة أصحاب الكفاءة والمكانة العلمية الرفيعة في مصر بالمؤتمر.