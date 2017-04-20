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"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (9)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (9)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (8)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (8)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (7)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (7)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (6)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (6)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (5)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (5)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (4)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (4)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاجسُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (2)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (2)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (1)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (1)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (17)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (17)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (16)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (16)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (15)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (15)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (13)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (13)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (14)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (14)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (12)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (12)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (11)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (11)

سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (10)سُترة تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج (10)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تسليم 34 منزلاً بقرية الطليحات مركز جهينة ضمن مشروع سترة، والذي نفذته مؤسسة الخير، بالتعاون مع مؤسسة الوليد الإنسانية بالمملكة العربية ، تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وجرى الانتهاء من تنفيذي 194 منزلاً بمركزي جهينة وأخميم، بواقع 170 منزلاً بمركز جهينة وعدد 24 منزل بالحواويش مركز أخميم، وسلّم اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومدحت القاضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد حسين، من مؤسسة مصر الخير، عقود 34 منزلاً بقرية الطليحات مركز جهينة.

ولفت الليثي ، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 100 منزل، بمراكز ساقتلة وجهينة وطما وطهطا.

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