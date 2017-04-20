إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدر اللواء أشرف الحويحي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تحت إشراف الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، القرار رقم 92 لسنة 2017، بإغلاق مخبز الوحدة النصف آلي، بناءً على توصيات اللجنة المشكّلة لمعاينته بعد شكوى مواطن من عثوره على برص داخل رغيف عيش.

كانت اللجنة المشكّلة من إدارتي التموين والصحة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة إسنا جنوب الأقصر، عاينت المخبز المذكور، وكشفت في تقريرها الصادر، مساء أمس الأربعاء، عن وجود عدة مخالفات بالغة الخطورة على الصحة العامة به.

وحرّر المكتب المركزي لتفتيش الأغذية محضري جنح ضد صاحب المخبر برقم 265 و 266، بالإضافة للمحضر التمويني رقم 5441، لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخبز، ووجود خطر لوجود صرف صحي أعلى حلة العجين، وعدم حمل مدير المخبز لشهادة صحية، كما ضُبط 150 كيلو جرام ملح يوريا و10 كيلو بواقي عجين وخمائر غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوصت إدارتا البيئة والسلامة المهنية والصحية، بإيقاف المخبز عن العمل وعدم تشغيله مرة أخرى، إلا بعد توافر الاشتراطات البيئية والسلامة الصحية والمهنية.