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مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق

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مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق

مصراوي Masrawy

القوات العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مسئول عراقي، اليوم الخميس، مقتل 20 مسلحًا من تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية ضد التنظيم شاركت فيها قوة أمريكية غربي محافظة الرمادي.

وقال المسئول - حسبما أوردت قناة العربية - إن قوة من مقاتلي عشيرة البونمر قوامها 120 مقاتلاً بمساندة القوات الأمريكية قاموا بعملية عسكرية ضد "داعش" في منطقة الأبغلية شمال مدينة راوه، غربي الرمادي".

وأضاف المسئول أن عناصر "داعش" كانوا يريدون الهجوم على مدينة حديثة، غربي الرمادي، لافتا إلى أنه تم قتل 20 إرهابيًا من تنظيم "داعش" خلال العملية والاستيلاء على أسلحتهم.

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