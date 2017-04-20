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طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي

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طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تنكر إقرارها بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة "الاتفاق النووي".

وقال ظريف - في تغريدة على "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، اليوم الخميس- إن الاتهامات الأمريكية الخاوية لا يمكن أن تغطي على إقرار واشنطن بتنفيذ إيران تعهداتها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة وإنه على أمريكا أن تغير مسارها وأن تنفذ التزاماتها، فيما يبدو ردا علي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قال مؤخرًا في مؤتمر صحفي إن الصفقة النووية مع إيران بشأن برنامجها النووي فشلت في تحقيق أهدافها.

وأضاف تيلرسون: "خطة العمل الشاملة المشتركة فشلت في بلوغ أهدافها، وهي الوضع غير النووي لإيران"، مشيرًا إلى أن ما حدث هو تأجيل هدفهم ليصبحوا دولة نووية".

وتابع: "هذه الصفقة تعتبر فشل النهج الماضي".

جاءت تصريحات تيلرسون بالتوازي مع رسالة بعث بها إلي رئيس مجلس النواب الأمريكي، بال رايان، قال فيها إن إيران نفذت تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وأن البيت الأبيض مدد فترة تعليق الحظر 90 يومًا.

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