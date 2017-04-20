حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك المهنية تعلق عليه رجاء كبيراً



عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات، وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات المفيدة جداً



صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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