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بالصور.. حملة مكبرة على مداخل ومخارج شرم الشيخ لضبط الأمن

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بالصور.. حملة مكبرة على مداخل ومخارج شرم الشيخ لضبط الأمن بالصور.. حملة مكبرة على مداخل ومخارج شرم الشيخ لضبط الأمن

حملة مكثفة على مداخل ومخارج مدنية شرم الشيخ بتوجيهات اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء، لضبط الحالة الأمنية واستمرار تفعيلها يوميا، كلف اللواء محمود سامى بحملة على مدخل السوق التجارى ويرافقه قادة من الضباط والأفراد والمقدم محمد صلاح رئيس شرطة مرافق جنوب سيناء، والنقيب عمرو أسامة بمرور جنوب سيناء والنقيب إيهاب حاتم من الحماية المدنية، وقادة من ضباط المباحث وليد السلامونى مباحث شرم الشيخ.

تم ضبط العديد من المخلفات المرورية ما بين قيادة بدون رخصة وتصاريح منتهية ورخص منتهية، وقام فريق الحماية المدنية بقيادة النقيب إيهاب حاتم بتفتيش بعض السيارات المشتبه فيها عن طريق الكلاب المدربة على رائحة المتفجرات، والمخدرات.
> وتم إزالة العديد من الإشغالات وعمل محاضر للمخالفين وتيسير حركة المرور داخل السوق التجارى.

وقال اللواء محمود سامى قائد الحملة، إنه تم ضبط العديد من المشتبه فيهم، وكذلك شخص مجهول الهوية لنشر صوره، وتعرفت عليه مباشرة إدارة الحملة بنجاح، والتى أسفرت عن ضبط وإزالة العديد من المخالفات، ورضع كل من تسول له نفسة أن الأمن فى غفلة.

وأضاف سامى أن جميع الضباط على الاستعداد للعمل طوال الأربع والعشرين ساعة، لحفظ الأمن وروح الأبرياء وأن الشرطة ليس لها انتماء سياسى، ولكنها فى خدمة الشعب، وضبط الشارع المرورى والخارجين عن القانون هو العمل الرئيسى وشرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء، وضعت لها خطة أمنية بقيادة اللواء محمود الحفناوى مشددة، ونعمل يوميا بجميع القطاعات السياحية، وليس هذه الحملة فقط فهناك فى جميع الأكمنة قادة وضباط وافراد تعمل بكل حماس من اجل .

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