أخبار عاجلة

العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان

عاطفياً: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح والتعاطي مع الأمور بجدية

صحياً: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى