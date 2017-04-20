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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العقرب

مهنياً: تشعر بنوع من الضغط عليك يجعلك تستعد للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع تخطط له منذ مدة طويلة

عاطفياً: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتاً إضافيّاً فهو يستحّق التضحية من أجله والبقاء قربه كلما سنحت لك الظروف

صحياً: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

 

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رئيس قسم الأخبار

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