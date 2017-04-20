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وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات

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وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات وزير السياحة: ١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات

مصراوي Masrawy

١٠ طائرات سعودية لإنهاء أزمة المعتمرين خلال ساعات

كتب- طه عبيد:

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن أزمة معتمري الخطوط العالقين بمطار القاهرة الدولي، سوف تحل تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح الوزير- في تصريحات صحفية مساء الخميس- أنه من المقرر أن ترسل المملكة العربية السعودية قرابة ١٠ طائرات خلال الساعات القادمة لنقل المعتمرين إلى جدة والمدنية المنورة، لافتًا إلى أن الطائرات كفيلة بحل الأزمة، وإنهاء حالة التكدس بالمطار.

وذكر وزير السياحة- الذي وصل إلى فندق الميرديان، المجاور للمطار عصر اليوم الخميس، للاطمئنان على أحوال المعتمرين الذين تم نقلهم للفندق- أنه قام بالاتصال بالأمير سلطان، رئيس دائرة الطيران المدني السعودي، ووعده بحل الأزمة وعدم تكرارها.

وأضاف راشد أن أزمة المعتمرين نتجت عن تأخر عدد من رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة والمدينة، وأدت الى تكدس المعتمرين المسافرين من القاهرة، وكذلك المعتمرين العائدين من مطار جدة.

وتابع راشد: "تم تشكيل لجنة أزمات بالتنسيق مع غرفة الشركات للعمل على حل الأزمة"، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، والذي بدوره أجرى عدد من الاتصالات اللازمة مع المسئولين في شركة الخطوط الجوية السعودية، وعليها سوف يصل رئيس الخطوط السعودية القاهرة مساء الْيَوْمَ لمناقشة الأزمة.

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مصراوي Masrawy

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