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"بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح

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"بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح "بيت المقدس" تقطع رؤوس ثلاثة أشخاص بدعوى تعاونهم مع الأمن برفح

مصراوي Masrawy

تنظيم بيت المقدس

كتب - أشرف سويلم:

قطعت، اليوم الخميس، عناصر تنظيم بيت المقدس بمدينة رفح، رؤوس ثلاثة أشخاص، بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن عقب اختطافهم.

وعثر الأهالي وأجهزة الأمن على ثلاثة رؤوس آدمية مقطوعة وملقاة بجوار سوق مدينة رفح الرئيس بحوالي 1 كم، دون أجسادهم.

من جانبها، نقلت أجهزة الأمن رؤوس الجثث الثلاث إلى مستشفى رفح العام، وجرى التعرف على هوية الضحايا الثلاثة وهم: محمد محمود كامل، 20 عامًا، وعبد الخالق عودة عايد، 36 عامًا، وعبد الله بوسف سليمان، 25 عامًا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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