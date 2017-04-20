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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: على الرغم من حماستك واهتمامك الشديدين تُفاجأ بفتور الأجواء حولك وببرودة الحماسة لدى الآخرين نتيجة تصرفاتك الأخيرة

عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح، وتمهمل بعض الشيء وفكر جيداً

صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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