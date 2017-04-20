تعرف على عائلة «الحجار» التى أخفاها عن الإعلام| أبرزها ابنته من فنانة «شهيرة»

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يفضل المطرب على الحجار إبعاء حياته الشخصية عن الإعلام، فلم يتعرف الكثيرون على عائلته التى دائمًا تحت الأضواء، حتي قام مؤخرًا بمشاركة جمهوره صورة له مع أولاده الأربعة على حسابه الشخصي عبر موقع "أنستجرام".

الجدير بالذكر أن للفنان على الحجار ابنًا يدعي أحمد الحجار، ويقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم عددًا من الأغاني، ويقدم بعض الحفلات الغنائية على المسارح هناك.

أثار نجله الأصغر إبراهيم الحجار حالة من الجدل بعدما صدم بسيارته دراجة نارية كان يقودها شخص، ما أحدث تلفيات بالسيارة وإصابته بجروح طفيفة، وتم إسعافه، حيث تم التحفظ على السيارة، والدراجة النارية، وانتهت الواقعة بالتصالح.

لديه فتاة تدعي "مشيرة"، من الفنانة المعروفة مشيرة إسماعيل، ودائمًا ما يشبهها الجمهور بوالدتها، ودائمًا ما تشارك والدها الغناء معه بعض الحفلات، أبرزها كان على مسرح "ساقية الصاوي"، عندما صعدت مشيرة علي الحجار على المسرح لتشارك والدها الفنان الكبير علي الحجار غناء أغنية "زي الهوى".

الجدير بالذكر أن الفنان على الحجار تزوج من الفنانة مشيرة إسماعيل بواسطة من الفنان جورج سيدهم ووالدتها، حتي تمت موافقة والدتها علي الزواج، تفرغت للزواج والحمل في ابنتها مشيرة، لكن سرعان ما انفصل الثنائي بعد عامين فقط، بسبب غيرته الشديدة عليها.