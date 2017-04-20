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روسيا تبحث تزويد الإمارات بعشرات المقاتلات من طراز "سو-35"

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روسيا تبحث تزويد الإمارات بعشرات المقاتلات من طراز "سو-35" روسيا تبحث تزويد الإمارات بعشرات المقاتلات من طراز "سو-35"

مصراوي Masrawy

وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف

موسكو - (د ب أ)

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الخميس إن روسيا تجري محادثات لتزويد الإمارات ببضع عشرات من طائرات "سو-35" المقاتلة.

وأضاف الوزير مانتوروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آلِ نهيان ،الملف السوري، مشيرأ إلى أن مواقف البلدين حول هذه المسألة متطابقة جدا،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع مانتوروف، الذي شارك في المباحثات الروسية الإماراتية، "بالتأكيد لم يكن من الممكن تجاوز المسألة السورية، مواقف بلدينا متماثلة حول النقاط الرئيسية فيما يخص سورية".

غير ان الوزير الروسي قال إن بوتين وولي عهد أبو ظبي لم يناقشا أعمال الولايات المتحدة في سورية، خلال اجتماعهما في موسكو.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات السورية وذلك ردا على ماتصفه بهجوم كيميائي على بلدة خان شيخون السورية.
ونفت السورية مسؤوليتها عن الهجوم .

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