"هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

- مصراوي:

يعد معرض هوم ديزاين أول ملتقى في مصر يجمع أمهر مهندسي الديكور، وذلك بفندق "دوسيت ثاني"، على مدار 3 أيام في الفترة من 11 إلى 13 مايو.

يتضمن المعرض مجموعة من ورش العمل التى يقوم بها نخبة من أبرز نجوم الإعلام فى مجال الديكور من بينهم المهندسة منى حسين و المهندسة هالة صالح و المهندس هانى سعد و المهندس حسين نصار.

وتهدف هذه الورشات للالتقاء بين المهندسين و حديثى التخرج من كليات الهندسة لنقل خبراتهم و تبادل الافكار الجديدة و الاطلاع على كيفية مواجهة التحديات و التطورات فى هذا المجال.

ويتميز المعرض بوجود عدد من الأحاديث المباشرة واللقائات، التي يقوم بها مجموعة من متخصصي المهندسين فى مجالات التصميم و التسويق و الاستشارات الهندسية.

وتتضمن تلك الأحاديث افكار و مقترحات عن تصميمات الوحدات المختلفة، وألوان الأثاث وأهمية التصميم الداخلى و الخارجى للوحدات.

وتشرف كلية فنون تطبيقية على المعرض من خلال تواجدها الدائم فيه، مع محاضرات يقوم بها دكاترة الكلية عن خلق مناخ مناسب للمستقبل من خلال التوازن بين التصميمات والتشطيبات النهائية للوحدات.