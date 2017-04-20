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لماذا ننجذب لبعض الأشخاص وننفر من آخرين؟

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لماذا ننجذب لبعض الأشخاص وننفر من آخرين؟ لماذا ننجذب لبعض الأشخاص وننفر من آخرين؟

مصراوي Masrawy

لماذا-ننجذب-لبعض-الأشخاص-وننفر-من-آخرين؟

كتبت- نيرمين الجلاد
هل كنت تعلم من قبل بوجود الهالة الضوئية حولك؟، فكثير ما نقابل أشخاص نشعر معهم بعد الأرتياح ،وأشخاص أخرين نشعر معهم بالراحة والسلام دون معرفة السبب الحقيقي لذلك فالهالة الشخصية هي غلاف رقيق جدأ من الأشعة الكهرومغناطيسية غير المرئية والمكون من عدة ألوان متباينة تعبر عن الحالة النفسية والعاطفية والصحية للإنسان

تمكنت الدكتورة "ثلما" في الولايات المتحدة من أن تستخدم كاميرا "كيرليان" لتصوير الهالة لترى ماذا يحدث عند تقارب شخصين، فقامت بتقريب أيدي اثنين من المحبين إلى الجهاز وشاهدت اندماج الاشعاعات الصادرة من الأيدي ببعضهما البعض، في حين أن هذه الاشعاعات وجدتها تتنافر في تجربة تصوير أيدي شخصين يكرهان بعضهما.

وهذا ربما يفسر شعورنا بالانقباض عند مقابلة بعض الأشخاص بدون أي سبب وارتياحنا من أول لحظة لمقابلة شخص آخر، حيث أن هالتنا وهالة الشخص المقابل تكونان منسجمتين لتقارب الصفات أو ربما التفكير فنحس براحة تجاه هذا الشخص ولا نعلم السبب خصوصاً وأننا نقابله لأول مرة.

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مصراوي Masrawy

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