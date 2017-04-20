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وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

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وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار وزير التعليم العالي: مصر بها "جينات عبقرية" ستصل بنا إلى التقدم والازدهار

مصراوي Masrawy

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب-محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن موجود بها "جينات" وصفها بـ"العبقرية" ستصل بالدولة إلى التقدم والإزدهار.

وأضاف عبد الغفار، إن التعليم والتفوق لا يقف عند فترة التخرج من الجامعة، لافتا إلى أن الدولة تسعى لبناء معرفي عن طريق تشغيل حاضنات ومراكز علمية.

ولفت الوزير إلى أن أهالي الطلاب هم أصل التكريم، داعيا الطلاب للحفاظ عليهم وتوجيه الشكر لهم.

وأضاف عبدالغفار: "العلماء هم ذخيرة التقدم، كل من كرم وإنجز شيء"، مشيرا إلى أن لابد أن يكون لهم رعاية كاملة لأوائل الخربجين وأن يكون هناك استثمار لأفكار.

وشدد: "كل ما بشوف طاقة شبابية جيدة أؤمن بأن هناك مستقبل أفضل ينتظرنا".

جاء ذلك خلال احتفال جامعة عين شمس بعيد العلم والخريجين بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

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