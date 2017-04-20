برلماني: "النواب" لن يقبل أي زيادات جديدة في سعر تذكرة المترو

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات وزير النقل بشأن تسعير تذكرة المترو وفق عدد المحطات عقب الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث، أمر مرفوض.

وأضاف دسوقي- في بيان له اليوم الخميس، "الخط الثالث للمترو 100 كيلو متر، تم الانتهاء من تنفيذ 10 كيلو متر منها فقط، والكلام في أي زيادة سابق لأوانه"، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقبل أي زيادات جديدة غير مبررة في ظل تغول غلاء الأسعار.

وتابع النائب: "بعد رفع سعر تذكرة المترو الشهر الماضى فإن إيرادات المترو ستسد مديونيات المرفق كاملة"، مؤكداً أنه تفهم الزيادة الأخيرة بهدف إنقاذ مترو الإنفاق والحفاظ عليه، ولكن لا يوجد مبرر لرفع سعر التذكرة مرة أخرى.

واستطرد النائب: "الحديث عن أى زيادات في الوقت الحالي، وخاصة الارتفاعات غير المبررة استفزاز صريح للمواطن البسيط، ولن نقبل بها كمجلس نواب".