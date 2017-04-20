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محافظ كفر الشيخ: طريق مواز للدولي الساحلي بتكلفة 550 مليون جنيه

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محافظ كفر الشيخ: طريق مواز للدولي الساحلي بتكلفة 550 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ: طريق مواز للدولي الساحلي بتكلفة 550 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ طريق جديد مواز للطريق الدولي الساحلي، خلال أيام، بطول 36 كيلو مترًا، بتكلفة 550 مليون جنيه.

وكشف محافظ كفر الشيخ، أن هذا الطريق يمر من "طريق الهُكس"، من رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ - البرلس"، من أمام البورصة الدولية للأسماك، لربط مركزي الرياض، وسيدى سالم، بمركزي فوه، ومطوبس، ثم بالطريق الدولي الساحلي، مرورًا برافد قرية الروس التابعة لمركز مطوبس.

وأكد المحافظ أن هذا الطريق سيخدم عددًا من مراكز ومدن المحافظة، لتسهيل النقل، والحركة الداخلية، بين مدن المحافظة، ومحافظات الجمهورية، والبورصة الدولية، للأسماك، والمشروعات القومية، وكذا لخدمة الثروة السمكية، والحاصلات الزراعية، موضحًا أنه سيكون له ميزات نوعية في دعم الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الفترة القليلة القادمة سيجري فيها تنفيذ عدة محاور لربط الطرق الرئيسية، ببعضها البعض، من خلال طرق جيدة، تربط مراكز ومدن المحافظة، بالمحافظات المجاورة، والطرق السريعة، والطريق الدولي الساحلي لتسهيل حركة المرور.

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