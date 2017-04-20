تعديلات في جدول امتحانات المدارس الخاصة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في بيان: "إنه جرى تعديل في جدول امتحانات نهاية العام للصفين الرابع والخامس الابتدائي للمدارس الخاصة، وذلك تخفيفًا على أولياء الأمور، حيث سيُدرج امتحان اللغة الانجليزية يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، وامتحان العلوم في موعده يوم الأحد 4 مايو المقبل".

من جانبه، أعلن محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريحات صحفية، بدء امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي يوم 27 أبريل بدلاً من 29، مشيرًا إلى انتهاء مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، من تجهيز الكنترولات والاستعداد لاختبارات العملي ونهاية العام.