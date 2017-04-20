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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير والطموح الذي يحده شيء لبلوغ الأهداف المرسومة

عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه

صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك وتسبب لك توتراً في الأعصاب

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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