المرور: إغلاق جزئي للطريق الدائري ليومين

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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال توسعة وتطوير بالطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة يومين، فى المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى، وحتى مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو "9د"، وسيتم استقطاع حارة مرورية بالطريق من بين 4 حارات مسافة الدائرى، ما يستلزم إغلاق جزئى للطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

والأعمال عبارة عن استقطاع حارة مرورية لتنفيذ إصلاح فواصل الطريق، وفتح 3 حارات به أمام حركة السيارات، حيث تم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للتشييد "سامكو" لصيانة وإصلاح الفواصل الطولية للكوبرى، وتبدأ الأعمال من الساعة 1 صباح غدا الجمعة و حتى يوم السبت على مدار اليوم بالكامل لحين انتهاء مدة الأعمال.

وسيتم إصلاح الفواصل خلال يومى الجمعة والسبت على مدار اليوم بالكامل، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعا لحوادث التصادم، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، مع تدعيم الخدمات المرورية.