وزير خارجية السودان: لن نسمح بنشاط للمعارضة المصرية لدينا

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أشاد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، بالدور المصري الداعم لاستراتيجية السودان لخروج بعثة «يوناميد» من دارفور، ودعمها لموقف السودان في أعمال منظمتي الأمم المتحدة وحقوقق الإنسان، مثمنا الدور البناء الذي تقوم به الكتيبة المصرية المشاركة ضمن قوات «يوناميد» في دارفور.

وأكد الوزير السوداني، في كلمته خلال اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين مصر والسودان، اليوم الخميس، بوزارة الخارجية بالخرطوم برئاسته ووزير الخارجية سامح شكري، وجود توجه واضح لدى القيادة السياسية في البلدين إلى المضي قدما نحو تعزيز العلاقات الثنائية، ودعا لصياغة ميثاق شرف بين الإعلاميين بالبلدين لمنع أي حملات تسئ لأي من الدولتين، مطالبا وسائل الإعلام بتعزيز أواصر الإخاء وتعظيم المصالح المشتركة وإعلاء قيمة التعاون.

وأوضح أن الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، ألتقيا 19 مرة، وهو رصيد غير مسبوق في تاريخ البلدين والمنطقة، ولفت إلى انتظام عقد اجتماعات اللجنة القنصلية بين البلدين ما يعكس حرص وتصميم الوزارتين على التعاون والتنسيق المشترك لحل كل القضايا العالقة، وتيسير إقامة مواطني البلدين، مع فتح المعابر الحدودية بين البلدين وتسهيل عملية التشغيل.

وقال إن اللقاء الذي عقد بين الرئيسين في القاهرة في أكتوبر الماضي، وضع الأساس المتين لتطوير علاقات البلدين في كافة المجالات، ولفت إلى الاجتماعات المستمرة للجنة القتصلية وافتتاح معبر أرجين،، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الإسناد في قضايا الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بجانب التواصل والتشاور الدائم بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وشدد «غندور» على موقف السودان الثابت بعدم السماح بأي أنشطة للمعارضة المصرية من الأراضي السودانية، مؤكدا أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، عبر الآليات المتفق عليها.

ونوه غندور بالعمل على دعم التعاون الثلاثي المصري السوداني الإثيوبي في الاقتصاد والاستثمار والتعاون الثقافي والأكاديمي، تنفيذا لتوجيهات قيادات الدول الثلاث، لافتا إلى اتفاق الوزيرين على عقدد اجتماع ثلاثي يضم وزير الخارجية الإثيوبي، خلال الفترة المقبلة، يصب في اتجاه تعزيز التعاون.

وحول قضايا المنطقة العربية، أكد وزير الخارجية السوداني أنه لا حل لقضية اليمن إلا بتفاهمات بين الفرقاء، مبرزا دعم بلاده لجهود دولة الكويت في هذا الشأن، وقال «موقفنا تجاه سوريا ثابت، فنحن ننبذذ الاحتراب وندعو للحوار بين الإخوة السوريين لحل قضيتهم».

وتابع أن موقف السودان ثابت من أجل استقرار الأوضاع في جنوب السودان ونبذ الحروب وأن ينعم شعبها بالامن والسلام والاستقرار، وسنظل ندعمهم في مواجهة المجاعة، مؤكدا أنه ليس للسودان أي تحفظظ حول دور مصري لحل القضية في الجنوب، وقال إن ليبيا تمر بأخطر مرحلة في تاريخها الحديث وهناك 4 مبادرات لحل المشكلة، وموقفنا ثابت لدعم كل الجهود التي تدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.