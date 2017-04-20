تعديل جداول امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية في سوهاج

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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إنه تم إجراء تعديل في جدول امتحانات نهاية العام للصف الرابع والخامس الابتدائي للمدارس الخاصة؛ تخفيفا على أولياء الأمور، حيث سيتم إدراج امتحان اللغة الانجليزية يوم السبت الموافق 30 أبريل الحالي، وامتحان العلوم في موعده يوم الأحد 4 مايو المقبل.

وأوضح محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي يوم 27 أبريل بدلا من 29 ، مشيرا أنه قامت مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس بالانتهاء من تجهيز الكنترولات والاستعداد لامتحانات العملي وامتحانات نهاية العام.