افتتاح 3 مراكز للموهوبين في الدقهلية

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افتتحت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوازرة التربية والتعليم، ثلاثة مراكز للموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة الدقهلية، في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة لتنمية إبداعات وقدرات الطلاب الموهوبين، حيث تقام ورش العمل والتدريبات الخاصة بالطلاب في هذه المراكز.

وأكدت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، أن هذه المراكز الثلاث تغطي محافظة الدقهلية حيث تم افتتاحها بمدرسة عمر بن عبد العزيز بالمنصورة، ومدرسة البحر الصغير بدكرنس، ومدرسة نبيه شتا بمدينة الكردي مركز منية النصر.