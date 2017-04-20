أخبار عاجلة

العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

طلب إحاطة حول عدم التوسع في محطات المعالجة الثلاثية للمياه بالمنيا

Google+ Print
طلب إحاطة حول عدم التوسع في محطات المعالجة الثلاثية للمياه بالمنيا طلب إحاطة حول عدم التوسع في محطات المعالجة الثلاثية للمياه بالمنيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمحافظة المنيا بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتحقيق الاستفادة الأمثل وفق المعايير العالمية.

وقال مللك إن «طلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان بشأن عدم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتحقيق الحد الأمثل للاستفادة بها وفق المعايير العالمية، وأثر ذلك على البيئة والمساهمة في توفير مياه صالحة للزراعة يصل حجمها إلى 5 مليار متر مكعب، تسهم في زراعة واستصلاح عشرات الأفدنة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي