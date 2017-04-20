طلب إحاطة حول عدم التوسع في محطات المعالجة الثلاثية للمياه بالمنيا

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تقدم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بمحافظة المنيا بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتحقيق الاستفادة الأمثل وفق المعايير العالمية.

وقال مللك إن «طلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان بشأن عدم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتحقيق الحد الأمثل للاستفادة بها وفق المعايير العالمية، وأثر ذلك على البيئة والمساهمة في توفير مياه صالحة للزراعة يصل حجمها إلى 5 مليار متر مكعب، تسهم في زراعة واستصلاح عشرات الأفدنة».