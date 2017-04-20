21 ألف ناخب يدلون بأصواتهم لاختيار خليفة «مصيلحي» بمجلس النواب

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق



قال المحاسب السباعي عبدالرحمن، رئيس مدينة أبو كبير، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بين الدكتور محمد حبيب، والشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، وصل حتى الآن إلى 21 ألف و66 ناخبًا.



ويتنافس المرشحان، على المقعد الفردي بالدائرة، بعد خلوه بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.



وأشار السباعي لـ«التحرير» اليوم الخميس، إلى أن اللجان الانتخابية بمدينة أبو كبير شهدت تصويت ألف و890 ناخبًا، فيما شهدت الوحدة المحلية بالحصوة تصويت ألفين و764 ناخبًا، وألف ناخب بأولاد موسى، وألف و665 ناخبًا بهربيط، وألفين و297 ناخبًا ببني عياض.



وشهدت لجان الوحدة المحلية بالرحمانية 6 آلاف و700 ناخبًا، وطوخ ألف و200 ناخبًا، ومنشية رضوان 3 آلاف و550 ناخبًا، بإجمالي أصوات بلغ 21 ألف و66 صوت انتخابي حتى الآن.



وأدلى ما يقرب من 17 ألف ناخب بأصواتهم، أمس الأربعاء، بنسبة بتصويت بلغت حوالي 7% من إجمالي 252 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت.