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لوريس يكشف سبب تفضيله البقاء في توتنهام

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لوريس يكشف سبب تفضيله البقاء في توتنهام لوريس يكشف سبب تفضيله البقاء في توتنهام

التحرير

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كشف الدولي الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام هوتسبير، عن السبب الحقيقي وراء بقاءه في صفوف الفريق، رغم العديد من العروض التي تصل إليه، نهاية كل موسم، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لفريقه أمام تشيلسي المقام يوم السبت المقبل، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقال صاحب الـ 30 عامًا "السبب الرئيسي وراء بقائي في توتنهام هو ماوريسيو بوكيتينو، هذه الحقيقة وذلك أمر واضح جدًا، ولا أستطيع إخفاءه، أنا أحترم هذا الرجل كثيرًا، نحن نملك علاقة عظيمة، وعندما يحدث معك شيء كهذا، فإنه ليس من السهل أن تجده مرة أخرى في مسيرتك المهنية".

وأضاف لوريس "الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنني استمتع بوقتي في توتنهام، خاصةً تحت قيادة بوكيتينو، أنا أعتقد بأن النادي سيصل إلى المستوى الذي نريده جميعاً مع ماوريسيو".

وتابع الدولي الفرنسي قائلآ "لقد صنع شيئًا مميزًا جدًا داخل النادي، وأستطيع القول بأن النادي أصبح مختلفًا بعد مجيء ماوريسيو بوكيتينو إلى هنا".

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التحرير

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