سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لذئاب الجبل

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وعقد مؤمن سليمان المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بنسيان نتيجة مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويغيب عن سموحة في مباراة المقاولون الثنائي ياسر إبراهيم بسبب إصابته بجزع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي وإسلام محارب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الدراويش.