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حازم إمام: «الزمالك مش محتاجني أعمله حاجة»

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حازم إمام: «الزمالك مش محتاجني أعمله حاجة» حازم إمام: «الزمالك مش محتاجني أعمله حاجة»

التحرير

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قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن بحث نادي الزمالك عن حقه أمر طبيعي، مؤكدًا أن الجبلاية ليست ضد ذلك، بل أنه يسعى لمساعدته في الحصول على كافة حقوقه.  

وأضاف« إمام»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ساعة » الذي يقدمه عبر إذاعة راديو هيتس، أن هناك فرقًا كبيرًا بين كيان نادي الزمالك، وبين تصرفات أحد مسؤوليه، والتي تحتمل الصواب والخطأ، معلقًا «نادي الزمالك هو اللي عملني، وهو مش محتاجني أعمله حاجة، لأنه بقاله 106 سنوات من غير حازم إمام».

ورد نجم الوطني السابق، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أنه ينتقد بعض مواقفه وقراراته، ولا ينتقد نادي الزمالك.

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التحرير

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