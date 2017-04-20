مصدر بالتموين: "الوزراء" يبحث زيادة الدعم لشهر رمضان بنسبة 50%

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تقدم أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بمذكرة تُطالب بزيادة الدعم المقدم للمواطنين خلال شهر مايو المقبل، ولمدة شهر واحد، بنسبة 50% بمناسبة رمضان المبارك.

وأضاف المصدر لمصراوي، الخميس، أنه من المقرر أن يتم مناقشة مذكرة وزير التموين من قِبل رئيس مجلس الوزراء، وإخطار وزارة المالية، والتي سوف تقرر إمكانية تنفيذ الطلب أم لا.

وفي حالة الموافقة على زيادة دعم مايو المقبل، سيتم زيادة دعم الفرد بنسبة 50%، أي رفع القيمة المخصصة لكل فرد مقيد بمنظومة الدعم من 21 حنيهًا إلى 31 جنيهًا، وفقًا لما أوضحه المصدر.