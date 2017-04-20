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بعد واقعة "الطفل نضال".. محافظ المنوفية يقيل مدير دار الأيتام من منصبه

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بعد واقعة "الطفل نضال".. محافظ المنوفية يقيل مدير دار الأيتام من منصبه بعد واقعة "الطفل نضال".. محافظ المنوفية يقيل مدير دار الأيتام من منصبه

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إقالة مدير دار أيتام "البنين بشاير الخير" بشبين الكوم من منصبه وإحالته للتحقيق لتقصيره في العمل وضعف الإشراف وعدم تواجده بالدار وسوء الحالة العامة للنظافة وعدم تنظيم الراحات بالنسبة للعاملين بالدار في أيام العطلات الرسمية وضعف الرقابة.

جاء ذلك بناءً علي تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقب تعرض الطفل نضال حسين كمال أحد نزلاء دار أيتام البنين بشاير الخير لسوء المعاملة من قبل المشرفين والعاملين الأمر الذي أدى إلى كسر قدمه ونقله إلي مستشفى جامعة بشبين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية، بسرعة توفير الأدوية اللازمة لعلاج الطفل وتوفير مرافقًا له على مدار 24 ساعة وذلك خلال فترة إقامته بالمستشفى.

كما قرر المحافظ نقل الطفل فور عودته من المستشفي إلى دار الحضانة الإيوائية وتعيين مدير مقيم بدار أيتام بشاير الخير واستكمال الجهاز الوظيفي لتقديم خدمة جيدة للأطفال المقيمين بالدار نتيجة تحويل 3 من العاملين علي قيد التحقيقات للنيابة العامة.

كان محافظ المنوفية أمر بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة للمرور علي دار أيتام البنين بشاير الخير ومعاينة الدار وكذا المرور علي مستشفي الجامعة ومتابعة حالة الطفل نضال حسين وإعداد تقرير شامل بالحالة ، مشددا علي ضرورة استمرار الحملات التفتيشية علي جميع دور الرعاية والأيتام علي مستوي المحافظة بهدف تحسين الخدمة المقدمة والارتقاء بمستوى الخدمات فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة علي قاطني دور الرعاية من الشباب والفتيات والأطفال.

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