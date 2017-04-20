محافظ الإسماعيلية يشهد بدء موسم حصاد القمح بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - (أ ش أ):

شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بدء موسم حصاد القمح والتوريد للصوامع الرئيسية بالقنطرة شرق.. حيث قام بزيارة إحدى المزارع الكبرى بشرق قناة السويس والتي تبلغ مساحتها 250 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بقطاع القنطرة شرق والتي تقدر بنحو 19 ألف فدان وزيارة مجمع الصوامع الرئيسية بالقنطرة شرق ومتابعة بدء أعمال توريد القمح من المزارعين.

وقال المحافظ إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام كما تم بدء تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذي يستوعب نحو 60 ألف طن إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية التي تستوعب 36 ألف طن.

وأكد المحافظ عدم استلام أي أقماح من خارج المحافظة وأي أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين فور التوريد مباشرة.

وأشار إلى أنه من المستهدف هذا العام توريد ما يزيد عن 50 ألف طن من القمح المحلي مع الآخذ في الاعتبار تلافي الملاحظات من موسم العام الماضي.