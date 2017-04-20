ضبط ٣٧ ألف مخالفة مرورية و٤٧ سائقا تحت تأثير المخدرات

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها الانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.‬

‫وأسفرت الحملات تحت إشراف اللواء عادل زكي، مدير الإدارة العامة للمرور، خلال ٢٤ ساعة عن ضبط ٣٧ ألفا و٥٥٩ مخالفة مرورية متنوعة، وألف و٥٧٩ دراجة نارية مخالفة، و٤٧ سائقا تحت تأثير المخدرات.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.